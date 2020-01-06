Okullar hangi illerde tatil edildi? Yarın kar tatili haberi var mı işte kar tatilleri
TÜRKİYE 'yi etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava ile birlikte kar tatili haberleri gelmeye devam ediyor. Bugün birçok il ve ilçelerde olumsuz hava koşullarından dolayı eğitim öğretime 1 gün ara verildi. İşte eğitime ara verilen iller...
Birçok ilde kar yoğun bir şekilde etkisini sürdürüyor. Bazı illerde kar kalınlığı bir metreyi geçti. Birçok köy yolu kapandı. 9 il be ilçelerde eğitime bir gün ara verildi. Kar yağının yoğun olduğu bazı ilerde de hamileler ve engelliler de izinli sayıldı. İşte eğitime ara verilen iller...
Eskişehir
Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.
Kütahya
Kütahya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 6 Ocak 2020 tarihi itibariyle 1 gün ara verildi.Kütahya Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede dün gece saatlerinde başlayıp kesintisiz olarak devam eden yoğun kar yağışı ve tipinin etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "Merkez ilçe, Aslanapa ve Gediz ilçelerinde taşıma merkezi okullar, Şaphane, Hisarcık ve Çavdarhisar ilçelerinde tüm eğitim kurumları ile Emet İlçesindeki temel eğitim kurumlarında (Anaokulu, İlkokul, Ortaokul) eğitime bir gün ara verilmiştir” ifadeleri kullanıldı.
Manisa
Manisa'da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Akhisar, Gördes, Demirci ve Turgutlu ilçelerinde taşımalı eğitim yapılan okullarda yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Milli Eğitim Müdürlüğünden açıklama
Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yoğun kar yağışı nedeniyle 4 ilçede taşımalı eğitim yapılan okullarda kar yağışı nedeniyle okulların yarım gün tatil edildiğini bildirdi.