Okullar hangi illerde tatil edildi? Yarın kar tatili haberi var mı işte kar tatilleri

Eskişehir

Eskişehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildi. Eskişehir Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölgede yoğun kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelindeki resmi ve özel tüm okul ve kurumlarımızda (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve yaygın eğitim kurumları) eğitim öğretime bir gün süre ile ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.Ayrıca açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de bir günlüğüne idari izinli sayılacağı duyuruldu.