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Marcelo Saracchi İstanbul'a ayak bastı!

Galatasaray'ın yeni transferi Marcelo Saracchi, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın Leipzig takımından kiraladığı Uruguay asıllı sol bek Marcelo Josemir Saracchi Pintos, İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçen Saracchi bu akşam ilk idmanına çıkacak.

Saracchi için Galatasaray Kulübü, görüşmelere başlandığını duyurmuştu:

"Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır.''

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