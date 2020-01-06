Fatih Terim istedi Jose Mourinho 'tamam' dedi Victor Wanyama geliyor

Okan Buruk, Arda hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.''