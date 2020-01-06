Fatih Terim istedi Jose Mourinho 'tamam' dedi Victor Wanyama geliyor
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, yakın arkadaşı olan Jose Mouinho'dan Victor Wanyama'yı istedi. Jose Mourinho da Victor Wanyama transferine yeşil ışık yaktı.
Galatasaray İdari Menajeri Şükrü Hanedar tarafından, Tottenham'a resmi teklif yapılmıştı. Hanedar, Wanyama'yı 1.5 yıllığına kiralamak istediklerini bildirirken Fatih Terim de devreye girdi. Tecrübeli hoca, yakın arkadaşı Jose Mourinho'yu arayarak 28 yaşındaki futbolcunun transferi için destek istedi. Wanyama'yı ikinci yarıda kadroda düşünmeyen Portekizli çalıştırıcının, "Oyuncuyu ikna etmeniz halinde benim için sorun yok. Galatasaray'dan oynamasından memnuniyet duyarım" dediği ifade edildi. Bu durum sarı- kırmızılıları memnun ederken, Victor Wanyama ile cumaya kadar imzaların atılması bekleniyor..
Cenk Tosun'u Beşiktaş forması giydiği dönemde de kadrosuna katmak isteyen Crystal Palace, 28 yaşındaki futbolcuyu kiralamak için harekete geçti. Ancak Cenk Tosun'un tek talibi Crystal Palace değil. Premier Lig'den Aston Villa ile Newcastle United da gol yollarındaki sorunu Cenk Tosun'la çözmek istiyor. Chelsea'den Michy Batshuayi için nabız yoklayan ancak başarısız olan Crystal Palace ile Aston Villa, Cenk Tosun transferi için de birlikte yarışıyorlar.
Leicester City'nin gündemindeki Merih Demiral için Menajer Brendan Rodgers'tan açıklama geldi. Rodgers, Merih Demiral'ın yetenekli bir futbolcu olduğunu söyledi.
Okan Buruk, Arda hakkında da şu açıklamayı yaptı: "Fatih hocanın Arda açıklamalarına katılıyorum. Ülke için değerli bir oyuncu. Arda Turan'ın yeni bir motivasyona ihtiyacı var dedim. O da böyle düşünüyor. Kendi durumu belli olsun diye Arda'ya birkaç gün izin verdik. Hayırlısı neyse o olsun.''