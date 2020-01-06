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Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2019 kazancı belli oldu Bir önceki yıla göre düştü

ABD merkezli teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2019 yılında elde ettiği gelir belli oldu.

Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un  hayatını kaybetmesinin ardından şirketin CEO’su olan Tim Cook’un  maaşı belli oldu. 

CNBC'de yer alan habere göre, 59 yaşındaki Cook'un 2019'daki geliri bir önceki seneye oranla düştü. 

2018'de olduğu gibi 2019'da da 3 milyon dolar yıllık maaş alan Cook'un  yıllık gelirindeki düşüşün nedeni ise aldığı bonus miktarının azalması.

Bonusları düştü

2018'de 12 milyon dolar bonus alan Cook, geride bıraktığımız yıl için ise 7 milyon 670 bin dolar bonu almaya hak kazandı. 

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