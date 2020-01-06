HABER /  GÜNCEL

İlkatama MEB Sözleşmeli öğretmenlik ön başvurusu başladı

20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular başladı. Peki başvurular nasıl yapılacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvurular bugünden itibaren 10 Ocak'a kadar alınacak. Sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

MEB'in takvimine göre, bugün başlayan ve 10 Ocak'a kadar sürecek ön başvuruların ardından adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezleri 21 Ocak'ta ilan edilecek.Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılacak, sonuçlar 25 Şubat'ta açıklanacak. Atama tercihleri 9-13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta duyurulacak.

Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında, adayların atanacakları alanlara göre, 2018 veya 2019 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) dikkate alınacak. Adayların başvuru yapabilmesi için ilgili türden 50 ve üzerinde puanının olması gerekecek.

BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN...

Sözleşmeli öğretmen başvuruları nereden yapılıyor

Sözleşmeli öğretmenlik için yapılacak sözlü sınava davet edilmek üzere başvurular elektronik ortamda "https://ilkatama.meb.gov.tr" internet adresinden alınacak. Başvuru onayları, il veya ilçe milli eğitim müdürlüklerince yapılacak.Mezuniyetleri birden fazla alana kaynak teşkil eden adaylar, sadece bir alana başvuruda bulunabilecek.

En çok atama yapılacak alanlar

En çok atama yapılacak alanlar sırasıyla 3 bin 7 kontenjanla sınıf öğretmenliği, bin 836 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi, bin 731 kontenjanla İngilizce öğretmenliği oldu.

SON DAKİKA HABERLERİ
Inter Miami Radamel Falcao için geliyor
Mahkemenin Görkem Sertaç Göçmen kararı vicdanları yaraladı
Zarif'ten Trump'a zor soru: Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine İmamoğlu'ndan destek!
Erdoğan: MİT Libya'da görevini yerine getiriyor
Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
ÖNCEKİ HABERLER
Netflix üyelik fiyatları 2020 zam geldi yeni tarife kaç para?
Çayı çikolatayla içerseniz ömrünüz uzar felç riski azalır
Marcelo Saracchi İstanbul'a ayak bastı!
Apple'ın CEO'su Tim Cook'un 2019 kazancı belli oldu Bir önceki yıla göre düştü
Eskişehir'de okullar tatil! Kütahya Valiliği de kar tatili kararı aldı
2020 dini günler kandiller takvimi Diyanet ne zaman?
Yorumlar