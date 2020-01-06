Altının gramı yeni rekor kırdı! Altın fiyatları daha da artar deniyor

ABD-İran gerilimi dolayısıyla artan jeopolitik riskler altın fiyatlarını patlattı. Gram altın saat 16.00 itibariyle 303 liradan satılıyor. Uzmanlar gerilim sebebiyle altın fiyatlarının daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

İran'ın General Kasım Süleymani'nin intikamını almak için ABD'ye misillemede bulunacağı beklentisi ve Ortadoğu'da yükselen jeopolitik riskler, TL varlıklar üzerinde de negatif fiyatlamalara neden oluyor.

Risk almak istemeyen yatırımcılar 'güvenli liman' arayışına girerken, küresel piyasalarda altının onsu, yüzde 2 primle 1.587 dolara kadar yükseldi. Altının gramı ise 304 liraya kadar çıkarak yeni rekor kırdı.

Altın fiyatlarında son durum:

Gram altının fiyatı 303 TL'de dengelenmiş görünüyor. Çeyrek altın 495 liradan satılırken, yarım altının fiyatı 991 lira... Saat 16.30 itibariyle altın fiyatları şöyle:



Altın daha da yükselir mi?

Altındaki hızlı yükselişi değerlendiren Araştırma Uzmanı Seda Yalçınkaya, "Jeopolitik riskler altının yükselişine neden olmaya devam ediyor." diyerek şu bilgileri verdi:



-ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi bir süre daha altının kendisini beslemesine neden olabilir. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte gelecek açıklamalar ve iki ülke arasındaki tansiyon fiyatlamalar üzerinde oldukça kritik. Bugün için ABD’den açıklanacak veriler var ancak haber akışlarının ön planda olduğunun altını çizebiliriz. Verilerin etkisi sınırlı kalabilir.