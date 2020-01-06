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Fenerbahçe'de Falette sesleri

Stoper arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Eintracht Frankfurtlu Simon Falette için temasa geçti.

Fenerbahçe’de gündem stoper transferi. Sezon sonuna kadar Simon Falette’yi kiralamak isteyen Sarı lacivertliler, Eintracht Frankfurt'a teklif götürdü. Alman ekibi, 27 yaşındaki futbolcuyu kiralamaya sıcak bakıyor.

Stoper ve sol bekte de oynayabilen Gineli futbolcu, 2018 yılında 2 milyon 700 bin euro karşılığında Metz’den transfer edilmişti. Falette, bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla sadece 1 maçta forma giyebildi.

"Bizim için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük"
Gineli futbolcu ayrıca Bundesliga ekiplerinden Köln'ün de gündeminde bulunuyor. Alman basınına konuşan Köln Sportif Direktörü Horst Heldt, "Bizim için bu transferin gerçekleşme ihtimali düşük" dedi.

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