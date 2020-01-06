AMD fiyat/performans oranı yüksek Ryzen işlemcileri ile Intel karşısında rekabeti oldukça güçlü hale getirirken, Intel’den cesur açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Nisan ayında masaüstü ve dizüstü bilgisayarlar için 9. nesil Core işlemcilerini tanıtan Intel bu sayede 5 GHz dönemini başlattı. Üst düzey dizüstü bilgisayarlarda karşımıza çıkan Core i9-9980HK temel çalışma frekansı 2.4 GHz olan ve gerektiğinde 5 GHz’e kadar çıkabilen bir işlemci.

5G sınırını geride bıraktığı bildirildi

CES 2020 kapsamında yaptığı açıklamada, Core i7 H serisi 10. nesil işlemcilerinin 5 GHz sınırını geride bıraktığı belirtildi. Bu kapsamda dizüstü bilgisayarlar için geliştirilen yeni Intel Core i7 işlemciler 9980HK’yi geride bırakmayı başaracak.

Sekiz çekirdekli işlemcilere nazaran daha iyi performans sunacak

Intel’ın işlemcinin hızını artırarak sınırları zorlaması şaşırtıcı değil. Ancak, bunu Core i9 yerine Core i7 serisinde yapması dikkat çekici. Ek olarak 10. nesil H serisi işlemcilerin diğer sekiz çekirdekli işlemcilere kıyasla daha iyi ölçekleneceği ve bu sayede daha iyi bir performans sunacağı dile getiriliyor.

Intel’in yeni işlemcileri hakkında bilinenler bunlarla sınırlı. Ancak, bu hafta içerisinde daha fazla detay açıklanmasını bekliyoruz.