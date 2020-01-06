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İzmir'de soba faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

İZMİR'in Konak ilçesi 26 Ağustos Mahallesi'nde yaşayan 88 yaşındaki Ömer ile 76 yaşındaki eşi Döndü K evinde ölü bulundu.

Ömer ile 76 yaşındaki eşi Döndü K'den haber alamayan yakınları çiftin evine gitti.

Anahtarla girdikleri evde Ömer ve Döndü K'yi hareketsiz yatarken gören yakınları durumu polise bildirdi.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği değerlendiren çiftin cesetleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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