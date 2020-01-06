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Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi

TÜRKİYE, 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihracatıyla 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar gelir sağladı.

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2019-2020 ihracat sezonunun ilk 4 ayı olan 1 Eylül-31 Aralık 2019 döneminde, standart naturel iç fındığın kentali (100 kilogramı) ortalama 661 dolardan işlem gördü.

Bu dönem 158 bin 584 ton fındık ihracatı karşılığında 1 milyar 93 milyon 537 bin 514 dolar kazanç elde edildi.

Geçen sezonun aynı döneminde, 117 bin 783 ton fındık ihraç edilerek 654 milyon 763 bin 771 dolar döviz girdisi sağlanmıştı.

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