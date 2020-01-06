HABER /  GALATASARAY

Marcelo Saracchi, resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Leipzig'ten Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına transfer etti.

Galatasaray Kulübü, Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig'in savunma oyuncusu Marcelo Saracchi'yi 1.5 yıllığına kiraladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Kiralama bedeli 500 bin Euro
Sarı kırmızılı kulüp, RB Leipzig'e kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Galatasaray, oyuncuya ise bu sezon için 700 bin Euro, 2020-2021 sezonu için ise 1 milyon 350 bin Euro ödeme yapacak.



İşte Galatasaray'dan ytapılan açıklama
Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklama şu şekilde: "Profesyonel Futbolcu Marcelo Josemir Saracchi Pintos ve Kulübü Rasenballsport Leipzig GmbH ile oyuncunun 2020-2021 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne net 500.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcuya ise 2019-2020 futbol sezonu için net 700.000 Euro ve 2020-2021 sezonu için net 1.350.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

SON DAKİKA HABERLERİ
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Libya teskeresi eleştirisi: Askerlerimiz ne yer içer bilen yok
Altının gramı yeni rekor kırdı! Altın fiyatları daha da artar deniyor
Inter Miami Radamel Falcao için geliyor
Mahkemenin Görkem Sertaç Göçmen kararı vicdanları yaraladı
Zarif'ten Trump'a zor soru: Hala etrafındaki palyaçoları mı dinlemek istiyorsun?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul sözlerine İmamoğlu'ndan destek!
ÖNCEKİ HABERLER
Ortadoğu savaşa sürüklenirken Fransa Almanya ve İngiltere'den ortak çağrı geldi
Beşiktaş'a yeni forvet adayı Munas Dabbur
Türkiye'den 4 ayda 158 bin ton iç fındık ihraç edildi
İzmir'de soba faciası! 2 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Efes'in EuroLeague maçında kan kanserine karşı mücadele
Kasım Süleymani'nin kızı Trump'a seslendi : Babama rakip olamazdın
Yorumlar