Ortadoğu savaşa sürüklenirken Fransa Almanya ve İngiltere'den ortak çağrı geldi

İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD-İran arasındaki gerilim karşılıklı tehditlerle devam ediyor. Almanya, İngiltere ve Fransa "Bütün tarafları itidalli olmaya ve sorumluluk almaya çağırıyoruz" açıklaması yaptı.

ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi hava saldırısıyla Irak’ta öldürmesinin ardından tırmanan gerginlik nedeniyle Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak bir açıklama yayınladı.

"Mevcut şiddet sarmalı durdurulmalı"

Üç lider ABD’nin Süleymani’yi öldürmesinin ardından bölgede artan gerilim nedeniyle ‘tansiyonun acilen düşürülmesi’ gerektiğini belirterek "Irak’taki mevcut şiddet sarmalı durdurulmalı” denildi. Açıklamada ayrıca üç ülke tüm taraflarla görüşmelere devam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Nükleer anlaşmayı anımsattılar

Liderler İran’ı herhangi bir şiddet eyleminden kaçınmaya ve 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadaki sınırlamalara riayet etmeye çağırdı. Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada üç ülkenin İran nükleer anlaşmasıyla ilgili bugün görüşme yapacağı bildirildi.

İran Pazar günü 2015 yılında imzalanan nükleer mutabakattaki uranyum zenginleştirme sınırlamalarına uymayacağını açıkladı. 2015 yılında İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin Daimi Üyeleri (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin), Almanya ve Avrupa Birliği arasında imzalanan anlaşma Tahran’ın ekonomik yaptırımların kaldırılması karşısında nükleer programını sınırlandırmasını öngörüyordu.