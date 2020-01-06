İngiltere'nin seri tecavüzcüsüne ömür boyu hapis cezası

Üç yıl boyunca barlarda tanıştığı en az 195 erkeğe ‘iyi niyetli biri’ gibi davranarak tecavüz eden Endonezyalı, suçlamaları reddetti.

İngiltere Leeds Üniversitesi’nde doktora yapan Endonezyalı 36 yaşındaki Reynhard Sinaga, 2017 yılında bir tecavüz girişimi sırasında mağdurlardan birinin kendine gelmesi ve polise şikayette bulunması üzerine yakalandı.

Yüzlerce saati bulan tecavüz videoları

Gözaltına alınan Sinaga’nın telefonunu inceleyen polis, ‘yüzlerce saati bulan’ tecavüz videolarını tespit etti. Ayrıca Sinaga'nın dairesinde mağdurlara ait telefon, kimlik ve saat gibi eşyaları da buldu.

İlaçla bayılttı

Sinaga’nın, yaklaşık üç yıl boyunca barlarda tanıştığı en az 195 erkeği ‘iyi niyetli biri’ gibi davranarak dairesine getirdiği, burada onlara ilaç vererek bayılttığı ve ardından tecavüz ettiği belirtildi.

159 ayrı suçlama

Polis, şu ana kadar Sinaga’nın mağdurlarından 70’inin kimliğini belirleyebildi. 2007’de 24 yaşındayken İngiltere’ye taşınan Sinaga’nın, çoğunlukla ergenliğinin sonunda ya da 20’li yaşların başında olan erkekleri hedef aldığı saptandı. 48 mağdur adına açılan dört ayrı davada yargılanan Reynhard Sinaga’ya 136 tecavüz, sekiz tecavüz girişimi, 14 cinsel saldırı ve bir de başka cisimle tecavüz olmak üzere 159 ayrı suçlama yöneltildi.

Mağdurlar intiharın eşiğine geldi

Suçlamaları reddeden Sinaga, mahkemede kendisini ‘kurbanların ilişkiye rıza gösterdiğini ve filme alınmaktan hoşlandıklarını’ söyleyerek savundu. Mağdurlar ise verdikleri ifadede hayatlarının bir kısmının mahvolduğunu, akıl sağlığı sorunları yaşadıklarını ve intiharı düşündüklerini anlattı.

Pişmanlık belirtisi göstermedi

Mahkeme, Sinaga’yı en az 30 yılını cezaevinde geçirmek üzere ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, medyaya erişimi de kısıtlandı. Hakim Suzanne Goddard, Sinaga için ‘genç erkekleri avlayan şeytani bir seri tecavüzcü’ ifadesini kullandı. Sinaga’nın pişmanlık belirtisi göstermediğini vurgulayan Goddard, mahkeme sürecinden keyif aldığını söyledi.

En seri tecavüzcü

Kraliyet Savcı Yardımcısı Ian Rushton da Reynhard Sinaga’yı, ‘Birleşik Krallık’ın hukuk tarihinde en seri tecavüzcü’ olarak niteledi.

Önceki iki davasının cezasını çekiyor

Sinaga, halihazırda önceki iki davasından almış olduğu 20 yıllık cezayı çekmek üzere cezaevinde bulunuyor. Söz konusu 48 kişi arasında yer alan 25 mağdur adına açılan bu davalarda, Sinaga’nın benzer suçları 2018’in yaz aylarıyla geçen sonbahar arasında işlediği belirtiliyor.