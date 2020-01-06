Ankara'da okullar tatil mi? Vali açıkladı

Ankara'da okullar tatil mi? Ankara Valisi Vasip Şahin, kar tatiliyle ilgili kararı twitter adresinden duyurdu. Şahin, kar yağışının yağmura dönüşmesi nedeniyle eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu.

Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrencilerin merak ettiği o soruya cevap verdi. Öğle saatlerinde kent genelinde başlayan ve zaman zaman hayatı olumsuz etkileyen kar yağışı yerini yağmuruna bırakırken, Ankara Valisi Vasip Şahin okulların tatil edilmeyeceğini duyurdu.

Vali Vasip Şahin, twitter'dan gelen yorumlara kendi kişisel hesabından cevap verdi. Şahin, kar yağışının yerini karla karışık yağmura bıraktığını söyleyerek eğitime ara verilmeyeceğini duyurdu.

İşte Vasip Şahin'in o açıklaması;

"Meterolojiden alınan son tahmin ve değerlendirmelere göre Ankara genelinde devam eden kar yağışı karla karışık yağmura dönüştüğü ve buzlanma beklenmediği için İlimizde eğitime ara verilmesi düşünülmemektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."