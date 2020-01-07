ABD Irak'tan çekiliyor iddiaları gündem oldu! Savunma Bakanı Esper açıkladı

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Irak'tan çekileceğini Irak Savunma Bakanlığı'na bildirdiği iddialarını ABD Savunma Bakanı Mark Esper, "Irak'tan çekilmiyoruz, çekilme planımız da yok" diyerek yalanladı.

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral William H. Seely III adıyla sosyal medyaya sızan bir mektup gündemi değiştirdi.

ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı antetli

Reuters'ta yer alan haberde, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin önümüzdeki günlerde Irak'tan çekileceği iddia edildi. ABD'nin Irak Görev Gücü Komutanı'nın Irak hükümetine yazdığı iddia edilen mektupta "Irak Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygıyla ve Irak Parlamentosu ile Başbakan'ın talep ettiği üzere Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu kuvvetleri yerini önümüzdeki gün ve haftalarda çekilmek üzere değiştirecektir." deniliyor.

Mektupta çekilme sırasında CH-47 Chinook, UH 60 tipi helikopterlerin yanı sıra güvenlik amaçlı AH-64 Apache tipi helikopterlerin bölgedeki uçuşlarının yoğunlaşacağı belirtiliyor.

"Çekilme gece yapılacak" deniyordu

Mektupta ayrıca çekilme operasyonunun ABD'nin Irak'a ek asker getirdiği algısına yol açmaması için gece yapılacağının ifade edilmesi dikkati çekti. ABD'li general mektubunda, "Ayrılmamızı talep eden egemen kararınıza saygı duyuyoruz." ifadesini kullandı.

"Mektup askerlerin yer değiştirmesiyle ilgili olabilir"

Kısa sürede basında geniş yer bulan mektup, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yalanlandı. ABD Savunma Bakanı Esper, "Irak'tan çekilmiyoruz; çekilme planımız da yok." deyip "Mektup askerlerin yer değiştirmesiyle ilgili olabilir." değerlendirmesini yaptı.