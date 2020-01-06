Otomobilini vatandaşların üzerine sürmüştü! Savcılıktan flaş karar

İstanbul Bakırköy'de, bir kadını darbettiği için kendisine tepki gösterenlerin üzerine aracını sürerek bazı kişilerin yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla yargılanan Görkem Sertaç Göçmen'in tahliyesine, savcılık itiraz etti.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Görkem Sertaç Göçmen ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının avukatı da hazır bulundu.

Söz verilen müşteki Esranur Abacı, olay gününde dershaneden çıkarak, kaldırımda yürüdüğünü, telefonuyla oynadığını, bir ara önünden bir aracın caddenin ortasından dönmeye çalıştığını daha sonra bu aracın kaldırıma çıktığını gördüğünü söyledi.

Abacı, arabanın kendisine doğru geldiği sırada arkadan itiş kakış ve paniğe kapılan insanların seslerini duyduğunu ifade ederek, "Araç ben kaldırımdayken ayağımın üzerinden geçti. Ayrıca düşerken de kafamı yere vurdum. Diğer kısımlarını hatırlamıyorum, şikayetçiyim." dedi.

Bu arada araçta bulunan müşteki A.A'ya yönelik "hürriyeti tahdit" suçundan sanık Görkem Sertaç Göçmen'e savunma yapması için söz verildi.

Sanık Göçmen, "Olay günü aracımdan inip, 10-15 kişi ile tartışıp, kavga ettiğim sırada müşteki isterse araçtan inerek gidebilirdi. Kendisini zorla alıkoymuş değilim." iddiasında bulundu.

Tahliyesine itiraz edildi

Göçmen'in annesi ve aynı zamanda avukatı olan Aynur Göçmen, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını, katılanların avukatları da sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Ateş, uzlaştırma raporunun dönüşünün beklenmesine ve sanığa atılı bütün suçların niteliği, delil durumu dikkate alınarak, tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme heyeti, uzlaştırma raporunun dönüşünün beklenmesine ve sanık Görkem Sertaç Gökmen’in tutuklulukta geçirdiği süre, delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

Heyet, sanık Göçmen hakkında adli kontrol tedbirlerinin yeterli kalacağından hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verilmesi şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Mahkemenin kararının ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Göçmen'in tahliyesine itiraz edildi. İtirazı bir üst mahkeme değerlendirecek.