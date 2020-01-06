AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması

AK Parti Sözcüsü Çelik, İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." dedi.

Çelik, Süleymani'nin öldürülmesiyle Irak'ın, bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmelerin tetiklendiğini kaydederek, "Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir." şeklinde konuştu.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası basın mensuplarının karşısına geçerek gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

Şehit cenazelerine katılımlar konusu

Açıklamalarında, 2 Ocak günü Pençe-3 harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde, Haftanin bölgesinde PKK ile çıkan çatışmada yaşamını yitiren Piyade Sözleşmeli Er Berkay Işık'ın cem evinden kaldırılan cenazesiyle ilgili bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere de değindi.

Ömer Çelik konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"Bütün şehitlerimiz için aynı tören uygulanmaktadır. Cemevinden kaldırılmıştır, camiden kaldırılmıştır gibi vurgular da yanlıştır. Devlet şehit ailesinin isteğine göre töreni yapmaktadır."

Çelik'in açıklamalarından diğer satır başları ise şöyleydi;

İçimizde bazı siyaset parti temsilcileri çıkıyorlar, bilgisiz şekilde konuşuyor. 2259 sayılı Birleşmiş Milletler kararının radikal yapıya meşruluk verecek hali yok.

Libya'da yeniden, daha tehlikeli bir şekilde iç savaşa dönüşme ihtimali olan çatışma yoğunlaşması olduğunu görüyoruz. Burada bizim sorumluluklarımız var. Ortak tarihimiz ve ortak geleceğimiz olan bir ülkeden bahsediyoruz.

Libya'ya asker gönderme hazırlığı

Hafter'e bağlı güçler çözüm çabalarına destek vermiyor. Yunanistan'dan Hafter'e ziyareti iyi düşünmemiz lazım. Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin istediği desteği Türkiye verecektir. Bu haklarımız açısından son derece gerekli bir adımdır. Burada herhangi bir işgal gücü olarak bulunmuyoruz. Ayrıca burada Türkiye'ye düşmanlık ederek Hafter'i destekleyen ülkelerle herhangi bir çatışmamız söz konusu değil.

Doğu Akdeniz'de niye yoksunuz diyenler anlaşmayı imzaladığımız zaman iyi oldu diyorlar ama anlaşmayı korumamız için asker göndermemiz gerektiği zaman karşı çıkıyorlar. Anlaşmaları imzalıyoruz, diplomatik çabalarımızı sürdürüyoruz, Türkiye'nin sahadaki gücünü de tereddütsüzce irade olarak ortaya çıkmaktadır.

Adalet bakanı Gül'ün sözleri Fetö ile mücadele hakkındaki sözleri

FETÖ ile mücadele noktasında ne kadar hassas olduğumuzu gösteren bir şey. Biz, FETÖ'ye bağlı bütün unsurların devlet hayatından muhakkak uzaklaştırılması gerektiği, cezalandırılması gerektiğini düşünüyoruz. Burada önemli olan esasla birlikte, mücadele usulünü korumamız gerekiyor.

FETÖ, ilginç ve son derece girift bir yapı. Hemen hemen her terör yapılarına sızabilen, saklanabilen bir yapı. FETÖ'nün zaman zaman bu mücadeleyi kendisinden uzaklaştırmak için, çerçeveyi dar tutmaya yönük ya da mücadeleyi sulandırmak için çeşitli taktikleri var. Bütün bunlar gözetilerek yargı kararları konusunda mevcut yapıyı ıskalamayacak bir süreç konusunda hassasiyetidir.