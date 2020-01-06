Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap

Yeni parti çalışmalarına devam eden Ali Babacan, twitter hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, dünkü sözlerine yanıt niteliği taşıyan paylaşımlarda bulundu.

Twitterdaki uzun süreli sessizliğini yılbaşında attığı tweetlerle bozan Ali Babacan, geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazır olduğunu söyleyerek yeni paylaşımlarda bulundu. İşte Ali Babacan'ın yaptığı yeni açıklamalar;

''Dün akşamdan bu yana faiz konusu üzerinden yapılan tartışmaları izliyorum. Geçmişi her yönüyle değerlendirmeye hazırım. Ancak bizim Türkiye’nin bugününe ve geleceğine odaklanmamız gerekiyor.

Faizlerle ilgili güncel birkaç rakamı paylaşmak isterim: Merkezi yönetim bütçesinden ödenen faiz 2017 yılında 57 Milyar iken 2018’de 74 Milyar TL’ye çıktı. Hükümetin programına göre faiz ödemeleri 2019’da 103 Milyar, 2020’de 139 Milyar TL.''

'Türkiye’nin devasa sorunları var'

''Dikkatinizi çekmek isterim: Devletin vatandaşlarından vergi toplayarak piyasaya ödediği faiz 3 yılda 57 Milyar’dan 139 Milyar TL’ye ulaşıyor. Artış oranı % 144. Dahası, Türkiye’nin hayat pahalılığı gibi, işsizlik gibi devasa sorunları var.''

'Çözüm için çalışmak zorundayız'

''Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz.''

4. Gerçekleri saklamadan ülkemizin sorunlarını açıkça konuşmamız gerekiyor. Türkiye’nin yaşadığı bunca sıkıntı varken, anlamsız tartışmalar üretmek yerine çözüm için çalışmak zorundayız. Çalışıyoruz. — Ali Babacan (@alibabacan) January 6, 2020