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Ömer Çelik: Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısıyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüzü Ömer Çelik, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini söyledi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK ve MYK toplantılarının ardından yaptığı açıklamada Kanal İstanbul'la ilgili en çok merak edilen soruya da cevap verdi.

Kanal İstanbul Projesi'ninMontrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini ifade eden Ömer Çelik, "Kanal İstanbul Montrö ile çelişmiyor. Seyrü sefer serbestisi aynen korunacak. Geçişlerde Montrö'ye aykırı bir konum olmayacak" dedi.

İş makineleri çalışmaya başladı
Kanal İstanbul projesinin güzergâhında bulunan Sazlıdere Barajı'nı balçıktan temizleme çalışmaları yapılmaya başlandı. Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birleştirmeyi amaçlayan Kanal İstanbul projesi, son günlerde Türkiye'de siyasi kutuplaşmaya neden oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan projeyi "Hayalim, hülyam" olarak tanımlarken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Cinayettir, felakettir" benzetmelerinde bulundu.

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