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Kasım Süleymani suikasti için Trump'a baskı yaptı! İşte olayların arkasındaki isim

ABD merkezli Washington Post gazetesi, Ortadoğu'da çatışmanın kapılarını sonuna kadar açan İranlı General Kasım Süleymani suikastinin arkasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun ısrarı olduğunu yazdı.

Adının saklı kalması koşuluyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkililer, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, Bağdat'taki ABD Büyükelçiliğinin saldırıya uğramasından sonra Başkan Donald Trump'ı her gün birden çok kez aradığını belirtti.

"Aylar öncesinden suikast için baskı yaptı"

Gazete, geçen yaz İran'ın ABD'ye ait bir gözetim drone'unu düşürmesinden sonra da Pompeo'nun askeri bir karşılık verilmesi için çabaladığını ancak Trump'ın böyle bir adım atmayı reddettiğini öne sürdü. Pompeo aylar önce Trump ile Kasım Süleymani'nin suikastını görüştü. Ancak o zaman ne Trump ne de ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) böyle bir adım için hazırdı. 27 Aralık'ta Kerkük'te bir askeri üsse düzenlenen füzeli saldırıda ABD'li sözleşmeli personelin öldürülmesinden sonra durumun değiştiği belirtildi.

"29 Aralık'ta toplantıda dile getirildi"

29 Aralık'ta Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper ve Genelkurmay başkanı General Mark Milley, Başkan Trump ile kaldığı Florida kulübünde bir toplantı düzenledi ve karşılık vermek için masadaki alternatifleri görüştü. Süleymani suikastının da bu seçenekler arasında olduğu iddia edildi.

"Pompeo açısından diplomatik zafer ancak..." 

ABD yönetiminden üst düzey yetkiliye göre Trump'ın Süleymani suikastını onaylamasındaki etkili faktörlerden biri, Pompeo ile Savunma Bakanı Esper arasındaki yüksek koordinasyon. Zira yetkililerin her ikisi de ABD Askeri Akademisinde birlikte öğrenim görmüştü. Başkan Yardımcısı Mike Pence de kararı destekledi ancak o Florida'daki toplantıya katılmadı. Washington Post, Süleymani suikastının Pompeo açısından "bürokratik zafer" sayılabildiğini ancak bu kararın ABD'ye ağır sonuçlar getirebileceğinin de altını çizdi.

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