52 noktanın vurulacağını söyleyen Trump'a Ruhani'den yanıt: 290'ı unutma

İRAN Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutan General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından SİHA ile öldürülmesi sonrası Ortadoğu ateş çemberine atıldı.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın 52 noktanın vurulacağı tehdidine "290 sayısını unutma. Hiçbir zaman İran' tehdit etmeyin." diyerek yanıt verdi.

"290 sayısını düşünmeleri daha iyi"

Trump'ın 4 Kasım 1979 yılında işgal edilen ABD'nin Tahran Büyükelçiliğindeki 52 diplomatın 444 gün boyunca rehin tutulmasına atıfla 52 hedefin vurulacağı yönündeki açıklamasını eleştiren Ruhani, şu ifadeleri kullandı:

290 sayısının sırrı ne?

İran'ın Bender Abbas kentinden Dubai'ye uçmakta olan, Iran Air'e ait Airbus A300 tipi bir uçak, ABD Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi USS Vincennes tarafından gönderilen güdümlü bir füzeyle düşürülmüştü. IR 655 sefer sayılı uçakta bulunan 16 mürettebat ve 274 yolcudan kurtulan olmamıştı. Dönemin ABD Başkanı Ronald Reagan, söz konusu uçağın çatışma sırasında ve uyarı ateşine uymadığı için yanlışlıkla düşürüldüğünü öne sürmüştü.