ABD İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermedi

ABD yönetimi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermedi. Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı'nın Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi.
Reuters'a konuşan bir ABD'li yetkili, ABD'nin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısına katılmak üzere New York'a gitmek isteyen İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e vize vermediğini söyledi.
Zarif'in Perşembe günü yapılacak toplantıda Kudüs Gücü komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısıyla öldürülmesiyle ilgili konuşması bekleniyordu.
Reuters'a konuşan Amerikalı yetkilinin ismi açıklanmadı.
Erişim hakkına ihlal
Zarif'e vize verilmemesi, yabancı diplomatların New York'taki BM Genel Merkezi'ne erişim hakkını garantileyen anlaşmayı ihlal anlamına gelebilir.
1947 yılında imzalanan anlaşmaya göre ABD, yabancı diplomatlara BM Genel Merkezi'ne giriş hakkı vermek zorunda.
Terör ve güvenlik gerekçesi
Ancak Washington, "güvenlik, terör ve dış siyaset" gerekçelerinden ötürü vizeyi reddetme hakkı olduğunu savunuyor.
ABD, Zarif'i İran Dini Lideri'nin "planlarını uyguladığı" gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Bu, Muhammed Cevad Zarif'in, varsa ABD'deki ya da ABD tüzel kişilikleri tarafından kontrol edilen varlıklarının dondurulması anlamına geliyordu, ancak Zarif, ABD'de mal varlığı olmadığını belirtiyor.
"ABD İran'a karşı Hint Okyanusu'na B-52 gönderecek" iddiası
ABD Savunma Bakanlığının, Hint Okyanusu'ndaki Deigo Garcia adasına 6 B-52 tipi nükleer kapasiteli bombardıman uçağı göndereceği iddia edildi. İran'a müdahale etmek üzere uçakların hazır bekletileceği ancak herhangi bir operasyon talimatının henüz verilmediği belirtildi. ABD'nin B-52 uçaklarını bölgedeki bir üsse değil de Hint Okyanusu'ndaki bir adaya yollamayı planlama nedeninin, söz konusu adanın İran'ın 2 bin kilometrelik Şehab ve 2 bin 500 kilometrelik Sumar seyir füzelerinin menzilinin dışında kalması olduğu kaydediliyor.