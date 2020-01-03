Kasım Süleymani inşaat işçisiydi İran'ın sahadaki 1 numarası oldu
İran'ın Ortadoğu'daki politikasının belirlenmesinde büyük rol oynayan Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ABD'nin füze saldırısıyla öldürüldü. Peki kimdir bu Süleymani? Ayrıntılar haberimizde.
Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında hayatını kaybetti. Son yıllarda ismini sıkça duyduğumuz Süleymani, saldırı sonrası hayatı merak konusu oldu. Peki kimdir bu kasım Süleymani?
1980'lerde tüm bölgeyi etkisi altına alan İran-Irak savaşından bu yana İran'ın bölgedeki güvenlik politikalarının belirlenmesinde önemli bir rol oynayan Kasım Süleymani, son on yılda Lübnan, Irak, Suriye, Gazze ve Yemen'de İran'ın attığı adımları yönlendirdi.
Şimdi İran'ın lideri olan Ali Hamaney, İran-Irak Savaşı'nda cephedeyken. Sağında Süleymani, solunda ise dönemin Devrim Muhafızları Komutanı Rızai
Doğrudan Hamaney'e bağlı
Kasım Süleymani arada hiçbir kişi ya da birim olmadan, doğrudan doğruya İran devlet örgütlenmesinin en tepesinde bulunan dini lider Hamaney’e bağlıydı.