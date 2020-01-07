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İstanbul'da yol durumu! Trafik durma noktasında İBB trafik yoğunluk haritası

İSTANBUL'da sağanak yağış ve fırtınanın etkisiyle trafik durma noktasına geldi. İBB'nin trafik yoğunluk haritasına göre sabah 07.50 itibariyle trafik yoğunluğu yüzde 62'lere yükseldi.

Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde; 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğunluk hakim.

15 Temmuz Köprüsü'nde hız 15 km/s

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan yollar Göztepe'den itibaren yoğun şekilde devam ederken ortalama hız 15 km/s olarak gözüküyor.

İBB Trafik Yoğunluk Haritası için tıklayınız...

ibb trafik haritası

FSM'de ortalama hız 20 km/s civarında

Diğer yandan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de Ataşehir'den itibaren yoğun şekilde sürüyor. Ortalama hız 20 km/s civarında.

Avrasya Tüneli'nde durum

Avrasya Tüneli'nde de Avrupa'ya geçişlerde araç arızası trafik yoğunluğunu artırıyor. Avrupa Yakası'nda ise Avcılar sahil yolu, E-5, Esenyurt TEM bağlantısı, Metris Kavşağı'nda trafik yoğun bir şekilde seyrediyor.

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