IKEA'ya şifonyerin öldürdüğü çocuğun ailesine 46 milyon dolar ödeyecek

Dünyanın önde gelen mobilya parakendicilerinden İsveç menşeili IKEA, ABD'nin California şehrinde bir çocuğun ölümüne neden olan şifonyer modeli nedeniyle ailesine 46 milyon dolar ceza ödeyecek.

ABD'de iki yaşındaki Jozef Dudek, 2017'nin Mayıs ayında IKEA'nın popüler bir şifonyer modeli olan MALM'ın üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Josef'in ailesi tarafından açılan davada, IKEA'nın Jozef'in ölümüne neden olan şifonyerle ilişkili başka ölümleri de bildiği ancak yeterli güvenlik önlemlerini almadığı iddia edildi.

Ailenin avukatı Alan Feldman, "Müşterilerimizin güvenlik bilinçleri yüksekti. Devrilme riski olduğunu bilselerdi, evdeki diğer mobilyaları da duvara tuttururlardı. 2008 yılında üç çekmeceli MALM şifoniyerini IKEA'dan satın aldıklarında, bu küçük mobilyanın ölüm aracı olabileceğinden hiç şüphelenmediler" dedi.

IKEA, Jozef Dudek'in ölümü nedeniyle 46 milyon dolarlık cezaya çarptırıldı.

IKEA yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Hiçbir çözüm bizi buraya getiren trajik olayları değiştiremez.Bu dava bir çözüme ulaştığı için minnetarız. Bu güvenlik sorununu çözmek için proaktif bir iş birliği içinde çalışmaya kararlıyız."

Kazaların ardından geri alma çağrısı yapılmıştı

IKEA'nın üst düzey yöneticisi Lars Petersson, ABD'de 20 Ekim 2017'de 2 yaşındaki Josef Dudek'in ölümünün ardından, firmanın ilk defa Haziran 2016'da yaptığı geri çağırmayı tekrarladığını belirtmişti.

IKEA'nın bazı şifonyerler ve komodinlerinin duvara uygun şekilde sabitlenmezse düşme tehlikesi bulunduğunu hatırlatmak istediğini aktaran Petersson, sosyal medya, internet sitesi, televizyon ve basılı reklamlarla geri çağırma kampanyasını yaymayı hedeflediklerini ifade etmişti.