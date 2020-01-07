HABER /  GÜNCEL

Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı büyük yoğunluk

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı havaalanında büyük bir yoğunluğa neden oldu. Yetkililer saat 20.00'ye kadar uçuşların olmayacağını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Uçak çamura saplanırken içerisindeki 164 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Saat 20.00'ye kadar uçuşlar durdu

Ekipler hemen çalışmalarına başlarken, havalimanındaki uçuşların akşam saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklandı.

Yolcu ve uçak kuyruğu

Ara verilen uçuşlar, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hem yolcu hem de uçaklar kuyruklar oluşturdu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Burak Yılmaz'dan 'Arda Turan Beşiktaş'a gidecek' iddiasına yanıt
İran'ın Kum kemtinde göndere çekilen kırmızı renkli bayrağın anlamı konuşuluyor
MHP'li Oktay Vural ABD'li senatörün mesajını paylaştı herkesi uyardı
Kasım Süleymani'nin öldürülmesinde İsrail'in payı var mı? Netanyahu açıkladı
Arda Turan'ın sözleşmesi feshedildi
İran ABD için 13 intikam senaryosu hazırladı! 'ABD için tarihi kabus olacak'
ÖNCEKİ HABERLER
Jandarmanın ikna ettiği terörist teslim oldu
Ryan Babel'in yeni adresi belli oluyor
Facebook Bursa'ya ofis açıyor
CHP'den MİT'in davetli listesine tepki: MİT AK Parti'nin değil
TOKİ İstanbul konut projesi hangi ilçelere yapılacak 2020 tam liste
Okul tatilleri 2020 15 tatil ne zaman kaç sürecek MEB takvimi
Yorumlar 1 yorum