Sabiha Gökçen Havalimanı doldu taştı büyük yoğunluk

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkan yolcu uçağı havaalanında büyük bir yoğunluğa neden oldu. Yetkililer saat 20.00'ye kadar uçuşların olmayacağını duyurdu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda saat 09.05 sıralarında Pegasus Havayolları'nın Shadjah-Sabiha Gökçen Havalimanı seferini yapan Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, iniş sırasında kayarak pistten çıktı. Uçak çamura saplanırken içerisindeki 164 yolcu, güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Saat 20.00'ye kadar uçuşlar durdu

Ekipler hemen çalışmalarına başlarken, havalimanındaki uçuşların akşam saat 20.00'ye kadar durdurulduğu açıklandı.

Yolcu ve uçak kuyruğu

Ara verilen uçuşlar, havalimanında yoğunluğa neden oldu. Hem yolcu hem de uçaklar kuyruklar oluşturdu.