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Rogerio Thuram Konyaspor'da

İttifak Holding Konyaspor, Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.

Ligin alt sıralarından kurtulmak isteyen ve uzun zamandır maç kazanamayan İttifak Holding Konyaspor, ara transfer döneminin ilk icraatını gerçekleştirdi.

Aykut Kocaman'ın takımı Konyaspor, Brezilyalı forvet Rogerio Thuram'ı satın alma opsiyonuyla 1.5 yıllığına kiraladı.

''Bana inananları mahcup etmeyeceğim''
Transferiyle ilgili konuşan Rogerio Thuram, "Konyaspor’dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım." dedi.

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