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MHP'li Oktay Vural ABD'li senatörün mesajını paylaştı herkesi uyardı

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MHP eski İzmir Milletvekili Oktay Vural, ABD Florida Senatörü Rubio'nun "Şu an Kuzey Irak için bağımsızlığın zamanı" mesajını twitter'da paylaşarak, "milli ve gerçekçi bir stratejik akılla hareket etmek gerekir." dedi.

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Irak'ın parçalanabileceği iddiaları yeniden gündemde. 

Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin çıkarılması kararına Sünni ve Kürt gruplarının katılmaması bölünme korkusunu yeniden tetiklediği konuşuluyor.

MHP'de aktif siyaseti bırakan Oktay Vural, uzun süren sessizliğini Irak meselesi ile bozdu. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'ta yaşananlara Twitter sayfasında değinen Vural, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ı bölme planları yeniden sahnede

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