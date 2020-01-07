MHP'li Oktay Vural ABD'li senatörün mesajını paylaştı herkesi uyardı

İranlı general Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Irak'ın parçalanabileceği iddiaları yeniden gündemde.

Irak Meclisi'nin ABD askerlerinin çıkarılması kararına Sünni ve Kürt gruplarının katılmaması bölünme korkusunu yeniden tetiklediği konuşuluyor.

MHP'de aktif siyaseti bırakan Oktay Vural, uzun süren sessizliğini Irak meselesi ile bozdu. Süleymani'nin öldürülmesinin ardından Irak'ta yaşananlara Twitter sayfasında değinen Vural, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Irak'ı bölme planları yeniden sahnede

Irak'ın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün Türkiye'nin güvenliği ve milli menfaatleri için hayati önemde olduğu açıktır. Bu bakımdan Irak'ı etkileyecek gelişmeler yakından takip edilerek milli ve gerçekçi bir stratejik akılla hareket etmek gerekir.