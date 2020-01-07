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Kasım Süleymani cenazesi canlı izleyin! Kirman'da gömülüyor

İRAN öldürülen generali Kasım Süleymani'ye eşi benzeri görülmemiş bir cenaze töreni düzenliyor. İzdihamın çıktığı cenaze törenini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani memleketinde toprağa veriliyor. Günlerdir kent kent dolaştırılan cenazesi bugün doğduğu kent olan Kirman'a getirildi. Kasım Süleymani'nin cenazesine eşi benzeri olmayan bir katılım gerçekleşti. 

Kirman'a akın eden İran halkı Kasım Süleymani'nin cenazesinde izdihama sebep oldu. Gelen son dakika haberleri göre 35 kişi öldü 50'ye yakın yaralı var. Ölenlerin sayısının daha da artabileceği bildiriliyor. İran kaynaklarının geçtiği haberlere göre Kasım Süleymani'nin cenazesi törenine 7 milyon kişi katılıyor. 

Kasım Süleymani'nin cenazesinin 12 gibi gömülmesi planlanmıştı. İzdiham sebebiyle cenaze hala gömülebilmiş değil. Yukarıdaki playerdan canlı yayınla cenazeyi izleyebilirsiniz. 

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