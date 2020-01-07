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İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın acı günü Meral Akşener'den başsağlığı paylaşımı

Eski Merkez Bankası Başkanı, İyi Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz ablası Durkadın Kil'i kaybetti. Haberi alan İyi Parti lideri Meral Akşener, Durmuş Yılmaz'ın acısı için başsağlığı mesajı yayınladı.

Eski Merkez Bankası Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ablası Durkadın Kil'i kaybetti.  

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Durmuş Yılmaz'a başsağılğı diledi. Akşener, resmi tweeter hesabından şu paylaşımı yaptı: 

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