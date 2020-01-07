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Libya Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi: Tüm ülkeler Libya'dan çıksın

Libya'nın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hasan Salame, "Libya'daki bütün ülkeler Libya'dan çıksın" dedi. Açıklamanın Türkiye'nin  Libya'ya asker gönderme kararı almış ve süreci başlatmışken gelmesi dikkat geçti.

Kaosun ve belirsizliğin yıllardır bitmek bilmediği Libya'nın Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Hassan Salame Türkiye'yi kızdıracak bir açıklamaya imza attı.

BM Güvenlik Konseyi'nde kapalı gerçekleşen oturumun ardından basına konuşan Salame, yabancı ülkelere "Libya'dan uzak durun" çağrısında bulundu.

'Ellerinizi Libya'dan çekin'

BM Güvenlik Konseyi toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Salame iki tarafı da destekleyen ülkelere seslenerek, "Ellerinizi Libya'dan çekin, ülke zaten dış müdahaleden çok çekiyor" dedi. 

Trablus'taki bir askeri okula yapılan ve 30 kişinin ölümüne sebep olan saldırı hakkında da konuşan Salame, saldırıdan General Halife Hafter yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu'nun müttefiklerini sorumlu tuttu.

Libya'da halkın yaşadıklarına yeterince dikkat edilmediğini dile getiren BM Libya Özel Temsilcisi, "Libya'da yeteri kadar silah var, silahlara ihtiyaçları yok. Libya'da yeteri kadar paralı asker var, paralı asker göndermeyi bırakın. Şu anda binlercesi hâlâ ülkeye geliyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan asker göndermeye başladık demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk askerlerinin Libya'ya "peyderpey" gönderilmeye başlandığını, askerlerin Libya'da muharip güç olmayacağını, sahadaki askeri koordinasyonunsa Türk askerlerince sağlanacağını açıklamıştı.

Libya'da 2011'den beri kaos hakim

2011’de Arap Baharı adıyla da bilinen halk hareketi sırasında ülkeyi yöneten Muammer Kaddafi devrilmiş ve öldürülmüştü. Kısa süre içerisinde ülkede kaos ve bölünme yaşanmış ve Kaddafi’yi devirmek için bir araya gelen askeri güç General Hafter’e bağlılığını ilan ederek ülkenin doğusunda kontrolünü artırmıştı.

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