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Siyah noktaları yok eden doğal ev yapımı peeling

Siyah noktaları yok eden ev yapımı doğal bir peeling tarifini sizler için derledik. Evdeki basit malzemelerle yapabileceğiniz siyah nokta giderici kür tarifinin hazırlanış detayları da haberimizde.

Siyah noktalarda vedalaşma vakti sizce de gelmedi mi? Bugüne kadar bir çok kozmetik ürün denediniz, siyah nokta temizleyici bantlar kullandınız, hatta kendinizi tutamadınız ve siyah noktaları sıktınız. Ancak yine de siyah noktalardan kurtulamadınız mı? Bu kez sizin için hazırlağımız tarifi deneyin. Düzenli kullanıldığında mucize etkisi yaratan siyah nokta giderici karışım için gerekli malzemeler 3 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı yoğurt ve 1 finsan yulaf unu. 

Hazırlanışı ise şöyle: Tüm malzemeleri karıştırın. Peeling yapar gibi yüzünüze sürüp bekleyin. Ardından ılık su ile temizleyin.

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