Juventus devlerin peşinde olduğu Merih Demiral için kararını verdi

Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici, Leicester City, Dortmund ve Arsenal'in transfer listesinde olan Merih Demiral için "Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek." ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'nın 18. haftasında 'Türk duvarı' lakaplı milli futbolcu Merih Demiral'ın formasını giydiği Juventus, sahasında konuk ettiği Cagliari'yi 4-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar bu sonuçla lider Inter'in 3 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmaya siyah-beyazlıların Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo yaptığı hat-trick ve bir asistlik performansı ile damga vurdu.

"Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek"

Leicester City, Dortmund ve Arsenal'in transfer listesinde olan ve 40 milyon Euro değer biçilen Merih Demiral için Juventus Sportif Direktörü Fabio Paratici noktayı koydu; "Merih Demiral hiçbir yere gitmeyecek."

"Merih Demiral şu an takıma enerji veriyor''

Maç sonrasında 21 yaşındaki oyuncunun performansıyla ilgili açıklamalarda bulunan Sarri, "Merih Demiral şu an takıma enerji veriyor. Fiziksel olarak harika durumda ve mental olarak da çok iyi. Böyle zamanlarda oyuncuları değerlendirmek en doğrusu." değerlendirmesinde bulundu.



De Ligt dinlendirilecek

De Ligt'in oynadığı süreçte sakatlık sorunlarıyla boğuştunu dile getiren Sarri, Hollandalı oyuncuyu dinlendireceklerini belirtti.

Yeni yıla güzel bir başlangıç! Iniziato il 2020 con la grande vincere. Forza Juve! +3 #finoallafine ⚪️⚫️ pic.twitter.com/wK8p13aig5 — Merih Demiral (@Merihdemiral) January 6, 2020



"Yeni yıla güzel bir başlangıç!"

Merih Demiral ise maç sonrasında yaptığı paylaşımda, "Yeni yıla güzel bir başlangıç!" ifadelerini kullandı.

Bu sezon Juventus formasıyla 6 maçta göre alan Merih Demiral, 1 asist yaptı.