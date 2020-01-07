İstanbul Havalimanı’nda fırtına nedeniyle birçok sefer iptal!

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle bir uçağın pistten çıkmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda da bir çok sefer rötarlı hareket ederken bir çok sefer de iptal oldu.

Tüm yurtta olumsuz hava koşulları devam ederken bu şartlar en çok ulaşımı etkiliyor. Deniz ve havayolu ulaşımında büyük aksaklıklar meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarken İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Sabiha Gökçen'deki uçuşlarının ikinci bir bildiriye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Rüzgarın hızının 105 kilometreyi bulduğu İstanbul Havalimanı’nda, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı.

İptal edilen 7 Ocak 2020 tarihli iç ve dış hat seferleri şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ

– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)

– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ

– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)

– Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ

– THY: Meşhed (06.35)

– Mahan Air: Tahran (09.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)

– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ

– Mahan Air: Tahran (11.35)

– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)

– Libyan Wings: Mitiga (14.25)