HABER /  YEREL

İstanbul Havalimanı’nda fırtına nedeniyle birçok sefer iptal!

İSTANBUL Sabiha Gökçen Havalimanı'nda sabah saatlerinde rüzgar sebebiyle bir uçağın pistten çıkmasının ardından İstanbul Havalimanı'nda da bir çok sefer rötarlı hareket ederken bir çok sefer de iptal oldu.

Tüm yurtta olumsuz hava koşulları devam ederken bu şartlar en çok ulaşımı etkiliyor. Deniz ve havayolu ulaşımında büyük aksaklıklar meydana geldi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıkarken İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar iptal oldu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi de Sabiha Gökçen'deki uçuşlarının ikinci bir bildiriye kadar durdurulduğunu açıkladı.

Rüzgarın hızının 105 kilometreyi bulduğu İstanbul Havalimanı’nda, sabah saatlerindeki kalkışlarda ortalama 20 dakika rötar yaşandı.

İptal edilen 7 Ocak 2020 tarihli iç ve dış hat seferleri şöyle:

İÇ HAT GİDİŞ
– THY: Gaziantep (06.10), Kayseri (07.40), Ankara (09.00), Ankara (17.00)
– Pegasus: İzmir (17.40)

İÇ HAT GELİŞ
– THY: Kayseri (07.20), Gaziantep (11.05), Kayseri (12.00), Ankara (12.45), Ankara (20.50)
– Pegasus: İzmir (16.55)

DIŞ HAT GELİŞ
– THY: Meşhed (06.35)
– Mahan Air: Tahran (09.35)
– Qeshm Airlines: Tahran (11.00)
– Libyan Wings: Mitiga (13.25)

DIŞ HAT GİDİŞ
– Mahan Air: Tahran (11.35)
– Qeshm Airlines: Tahran (13.00)
– Libyan Wings: Mitiga (14.25)

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Canan Kaftancıoğlu 3 kişinin ismini verdi bitireceğim bomba kulis
ABD-İran gerilimi doları/TL'yi direkt etkiliyor! 7 Ocak Salı dolar ne kadar?
Almanya'dan son dakika Irak kararı! Süleymani suikastı yankısını sürdürüyor
Abdürrahim Albayrak'ın Monacospor sözlerine Abdülkerim Durmaz'dan olay gönderme
 Temel Karamollaoğlu bu kez yerli otomobile karşı çıktı
TOKİ'nin ucuz konut kampanyası son başvuru tarihi! Düşünenler dikkat talep patlaması var
ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da özel okulda müdire vurgunu! 180 bin lirayı zimmetine geçirdi
İstanbul Havalimanı'nda bugün iptal olan uçuşlar! 7 Ocak 2020 listesi
Maria Sharapova ve Novak Djokovic'ten Avustralya yangınları için örnek davranış
Mustafa Yumlu: İnşallah Trabzonspor şampiyon olur
Sabiha Gökçen havalimanında hangi uçak seferleri iptal oldu liste geldi
Acun Ilıcalı eşleri kimdir Acun'un boşandığı eşlerinin isimleri ne ?
Yorumlar