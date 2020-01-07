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ABD-İran gerilimi doları/TL'yi direkt etkiliyor! 7 Ocak Salı dolar ne kadar?

ABD-İran geriliminin etkisiyle yükseliş trendine geçen dolar dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 5,95'den işlem görüyor.

Dolar/TL, önceki gün 5,9969'a yükselmesinin ardından günü yüzde 0,04 azalışla 5,9723'ten tamamladı. Dolar kuru, güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 5,9590'dan işlem gördü.

Dolarda son durum

jeopolitik riskler yakından takip edilecek

Analistler, jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, bugün yurt içine veri akışının sakin olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da perakende satışlar ve enflasyon, ABD'de dış ticaret dengesi, ISM imalat dışı endeks ve fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin izleneceğini kaydetti.

"Dolarda 5,9750 direnç konumunda"

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,9750'nin direnç olarak izleneceğini dile getiren analistler, 5,9350'nin destek konumuna geldiğini belitti.

Altında son durum

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