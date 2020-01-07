Ankara'da okulları tatil mi? Kent felç Ankara Valiliği 7 Ocak kararını açıkladı
ANKARA kar yağışı ile felç olurken gözler Ankara Valiliği'nin okullarla ilgili vereceği karara döndü. Ankara Valisi Vasip Şahin, kararı twitter adresinden duyurdu.
Başkent Ankara yoğun kar yağışı ile felç olmuş durumda. Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı beklenenden çok daha yoğun oldu. Rüzgarın da etkili olduğu Ankara'da yollar buza çekti. Kent içindeki ulaşım güçlükle yapılırken, rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesi düşünce trafik durdu. Veliler yollar buz pistine dönünce Ankara Valisi Vasip Şahin'den okulları tatil etmesini istedi. Ankara Valiliği kararı gecenin ilerleyen saatlerinde duyurdu.
Ankara'da okullar tatil mi? : Ankara Valisi Vasip Şahin, öğrencilerin beklediği kar tatili haberini vermedi. Ankara'daki kar yağışının gece saatlerinden itibaren yerini karla karışık yağmura bıraktığını belirten Ankara Valisi, okulları tatil edilmeyeceğini duyurdu. Ankara'da bugün eğitim devam ediyor.
Ankara buz pistine döndü: Başkent Ankara kar yağışı ile birlikte gelen buzlanmaya hazırlıksız yakalandı. Şiddetli rüzgar ile birlikte etkili olan kar yağışı şehir içinde yolları buz pistine çevirdi. Kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşarken, şehir girişlerinde ağır tonajlı araçlar kuyruklar oluşturdu.
Çankaya, Yenimahalle, Keçiören ve Etimesgut gibi metropol ilçelerde kaygan yollar nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile merkez ilçe belediyeleri, yoğun kar yağışıyla mücadele çalışmaları başlattı.