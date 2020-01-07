Ankara'da okulları tatil mi? Kent felç Ankara Valiliği 7 Ocak kararını açıkladı

Başkent Ankara yoğun kar yağışı ile felç olmuş durumda. Meteorolojinin duyurduğu kar yağışı beklenenden çok daha yoğun oldu. Rüzgarın da etkili olduğu Ankara'da yollar buza çekti. Kent içindeki ulaşım güçlükle yapılırken, rüzgarın da etkisiyle görüş mesafesi düşünce trafik durdu. Veliler yollar buz pistine dönünce Ankara Valisi Vasip Şahin'den okulları tatil etmesini istedi. Ankara Valiliği kararı gecenin ilerleyen saatlerinde duyurdu.