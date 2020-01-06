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Ankara'da yoğun kar yağışı! Sokakları buz pistine döndü

ANKARA'da akşam saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, trafikte kazalara neden oldu. Sokaklar buz pistine dönerken, sürücüler zor anlar yaşadı.

Ankara'da sabah saatlerinde başlayan etkili kar yağışı, trafikte yer yer aksamalara neden oldu.

İl genelinde etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde trafikte sıkıntılara yol açtı.

Ana arterlerde önemli bir aksama yaşanmazken, Keçiören ilçesi ve Çankaya ilçesinin ara sokaklarına giren araçlar zor anlar yaşadı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri sıkıntı yaşanan bölgelerde tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.

Dolmuş hareket halindeyken atladı

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Yenimahalle ilçesinde bir dolmuş yokuş çıkmaya çalışırken sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Yolculardan birinin panikleyerek dolmuştan kendini dışarı atması şaşkınlığa neden oldu. Aksiyon filmlerini aratmayan olayda yolcu normal şekilde yolculuğuna devam etti.

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