MAGAZİN

Mehmet Ali Erbil taburcu olduktan sonra ilk kez konuştu

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil zor günleri atlattı. Bir süredir tedavilerine evinde devam eden Erbil, sessizliğini bozdu.

Uzun zamandır hastalıklarla mücadele eden Mehmet Ali Erbil Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programına konuştu. Sağlık durumundan, yaşadığı dedelik heyecanını her şeyi anlatan Erbil içini döktü.

258 günlük yaşam savaşının ardından taburcu olan Mehmet Ali Erbil ölümün kıyısından dönmüş sevenlerini sevince boğmuştu. Ancak hastane koridorlarından kurtulamadı ünlü komedyen. Önce kalp spazmı sonra beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Endişeli günler tekrar başladı.

Sağlığına kavuşan Mehmet Ali Erbil hastaneden taburcu olduktan sonra yakın arkadaşlarıyla birlikte kameralar karşısına geçti. Yaşadığı zor günleri anlatan Erbil, dede olduktan sonra değişen hayatından bahsetti.

‘Bir buçuk senedir yatıyorum’ diyen ünlü komedyen, ‘Geçen sene hastanedeydim, ondan önceki senelerde de hep işteydim. Bu yıl başını ailemle birlikte geçirdim. Torunum doğdu arka arkaya çıktık hastaneden… 2020’den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
Mert Çetin ve Godin'den Galatasaray'a kötü haber
MİT'in 'Kale'si açılıyor Erdoğan canlı konuşuyor
Rus savaş gemisi Kabataş'a yanaşırken sürüklendi
Trabzonspor'da 3 isim topun ağzında
İran Hava Kuvvetleri Komutanı: Trump'ın ölümü bile yeterli olmayacak
Nedim Şener FETÖ'den tutuklu Urla Belediye Başkanı'nı savunmasına ulaştı
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi
Antalya’da yol kenarına atılmış yavru köpekleri vatandaşlar kurtardı
Atiye kaç bölüm 1. sezon Atiye nereden izlenir paralı mı?
Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi
Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde dehşet anları! Acımasızca dövdüler
Karadağ nerede nüfusu kaç Karadağ'ın başkenti neresi?
Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü! O anlar kamerada
Trans kadın ne demek? Transeksüel nedir cinsel eğilimi nasıl evlenebilir mi?