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Ahmet Hakan'ın ekonomi yorumu Twitter'da TT oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan CNN TURK ve Kanal D ortak yayınında gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Ekonomi ile ilgili soru kısmında ise Ahmet Hakan'ın yorumu sosyal medyada gündem oldu.

Dün akşam CNN TURK ve Kanal D ortak yayınında Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan'ın açıklamalarından her bir başlık ayrı bit gündem olurken Erdoğan'a sorularını yönelten gazeteci Ahmet Hakan'ın "Ekonomide de herhangi olumsuz bir tablo yok hatta tam tersine" ifadeleri sosyal medyada ilgi çeken başlıklar arasında yer aldı.

"Hakikaten faiz indi enflasyon da iniyor"

Ahmet Hakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Siz çıktığınız her konuşmada faiz inmeli dediniz , bunun enflasyonu indireceğini söylediniz. Bütün ekonomi uzmanları bunun için feveran ettiler, gerçekten felaket senaryoları yazdılar. Bundan ben de etkilenmiştim. Hatta Merkez Bankası başkanı direniyordu indirmemek için. Hakikaten faiz indi enflasyon da iniyor ekonomide de olumsuz tablo yok..." sözlerini söyledi. Bu sözler Twitter'da tt oldu.

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