Çavuşoğlu: "Kasım Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ankara’da 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur.' dedi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu yaptığı açıklamada İranlı General Kasım Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesiyle ilgili "Süleymani'nin öldürülmesi bölgemizin barışı için ciddi bir risk olmuştur. Gerginliğin azaltılması için diğer ülkelerle çaba sarfetmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.