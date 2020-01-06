Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ali Babacan tepkisié Talimatı IMF'den alıyorlardı bunlar faizciydi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk-Kanal D ortak yayınında gündeme ilişkin merak edilen soruları yanıtladı.

"Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı"

Faiz konusunda sorulan bir soruya isim vermeden Ali Babacan'ı işaret ederek cevap veren Erdoğan, şunları kaydetti: 2008 ekonomik krizi olduğu zaman ben o zaman bir çıkış yapmıştım, bu kriz bizi teğet geçer demiştim.

Şu anda parti kurma çalışması yapan bazı arkadaşlar benim yanımda olanlar karşı çıkmışlardı. Çünkü talimatı IMF'ten alıyorlardı.

e inandığımı ben de kararlı bir şekilde sürdürdüm. Bunlar faizciydi. Ben faizlerin devamlı düşürülmesini istiyorum. Faiz sebeptir enflasyon neticedir ve doğru orantılıdır. Faizi düşürdükçe enflasyon da düşer.

"Tek haneli rakamlara inecek"

2019 yılı içerisinde faizi düşürdüklerini dile getiren Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: Düşürdükçe ne yaptı neredeyse tek haneli rakamı yokladı. 2020'de tek haneli rakama faiz de enflasyon da gelecek. Bu yatırımı getirecek, ciddi manada yatırımlar artacak. Şu anda Amerika'daki Avrupa'daki faiz oranlarına bakalım. Biz neden ulaşmayalım. Bunları yaptıkça yatırım artacak. İstihdam artacak, rekabet gücün artacak.