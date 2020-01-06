DÜNYA

ABD'de korkunç kaza! Cadde savaş alanına döndü

BD'nin Pensilvanya eyaletinde zincirleme trafik kazası yaşadı. Meydana gelen kazada 3 TIR, 1 yolcu otobüsü ve otomobil birbirine çarparak durabildi. Yaşanan kazada 5 kişi hayatını kaybederken 50'den fazla kişi yaralandı.

Kaza, Pensilvanya eyaletindeki Pittsburgh kenti yakınlarındaki bir otoyolda meydana geldi. Polisten yapılan açıklamaya göre, virajı alamayan yolcu otobüsü kontrolden çıkarak devrildi. Otobüsün arkasında seyir halindeki 3 TIR da otobüse ve birbirlerine çarptı. Ardından bir otomobilin de karıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlerden 2’sinin TIR sürücüsü olduğu açıklandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılardan bazılarına olay yerinde müdahale ederken bazıları ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. 

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