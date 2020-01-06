DÜNYA

Kasım Süleymani'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı

IRAK 'ın başkenti Bağdat'ta ABD'nin düzenlediği saldırı sonucu öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani çin başkent Tahran'da cenaze töreni düzenlendi. İnkılab Meydanındaki cenaze törenine çok sayıda vatandaş katıldı.

Törene İran lideri Ali Hamaney ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de katıldı. ABD'nin geçtiğimiz gün füzeli saldırıyla öldürdüğü Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın başkenti Tahran'da Hamaney kıldırdı. Hamaney cenaze namazı esnasında gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazını Hamaney kıldırdı

Süleymani'nin cesedi Irak'ta dolaştırıldıktan sonra dün İran'a getirildi. Cenaze namazı bu sabah başkent Tahran'da kılındı. Kasım Süleymani'nin cenaze namazını İran'ın Dini Lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı. 

Kirman'da defnedilecek

Süleymani'nin cenazesi memleketi Kirman'a defnedilecek. Tahran'ın açıklamalarında intikam vurgusu yapıldı. Hafta sonu boyunca Irak ve İran'da Süleymani için yapılan törenlere büyük kalabalıklar katıldı.

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