GÜNCEL

Kanal İstanbul güzergahı havadan görüntülendi

Kanal İstanbul projesinin en önemli kısımlarından olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergah havadan görüntülendi. Güzergahta bulunan Sazlıdere barajını balçıktan temizleme çalışmaları yaptığı görüldü.

İstanbul için hayati öneme sahip olan Kanal İstanbul Projesinin yapılacağı olan Küçükçekmece gölü ile Sazlıdere Barajı arasındaki güzergahın tümü havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde güzergah üzerinden Sazlıdere’nin kepçeler tarafından balçıktan temizlendiği görülüyor.

Küçükçekmece gölü bitimi ile Sazlıdere Barajı arasındaki yaklaşık 6 kilometre olan kısmı projenin en önemli kısımlarından. Kanalın geçeceği güzergahta tır garajları, gecekondular bulunurken bir çok alanda sazlıkların içerisinde yer alıyor. Projenin toplam uzunluğu 40- 45 kilometre olması bekleniyor. İstanbul Boğazından geçen tankerlerin oluşturduğu riskin, proje sayesinde ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
Ürküten açıklama! İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel
Olcay Şahan'dan Galatasaray itirafı
Bakan Mustafa Varank açıkladı! Yerli otomobile ön sipariş ve bayilik talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü!
En değerli Türk futbolcu Çağlar Söyüncü oldu! Tam 40 milyon euro
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Beylikdüzü'ndeki gece kulübünde dehşet anları! Acımasızca dövdüler
Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü! O anlar kamerada
Isparta okullar tatil mi 6 Ocak valilik kar tatili yaptı
Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması
Rusya’da kırılan buz tabakasının içine onlarca araç düştü
3 aylar nedir 3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet takvimi
Meral Akşener "Suriye'de Esad ile görüşmeye hazırım"
Kasım Süleymani'nin kızı Trump'a seslendi : Babama rakip olamazdın