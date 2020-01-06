POLİTİKA

Meral Akşener "Suriye'de Esad ile görüşmeye hazırım"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin Suriye'deki politikasını eleştirdiği açıklamasında, "Ben Suriye’ye gidip Esad ile görüşüp bu sorunu çözmeye hazırım" dedi.

Zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alışık olduğumuz Esad çıkışı bu kez İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, Suriye'de birçok katliama imza atarak yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan Esad ile görüşme önerisi ortaya attı.

Ankara'da katıldığı bir toplantıda konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Esad'la barışma çağrısı yaptı.

"Esad ile görüşmeye hazırım"

Akşener, şunları söyledi;

"Ben Suriye’ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye’yi yeniden çırak çıkarmanın anlamı yok."

Sitene Ekle
Etiketler
Yorumlar 2 yorum
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
Ürküten açıklama! İstanbul’un havasını solumak yılda 16 paket sigara içmeye bedel
Olcay Şahan'dan Galatasaray itirafı
Bakan Mustafa Varank açıkladı! Yerli otomobile ön sipariş ve bayilik talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel'le telefonda görüştü!
En değerli Türk futbolcu Çağlar Söyüncü oldu! Tam 40 milyon euro
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Grip olmamak için neler yapıyoruz?
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 19 yaralı
Isparta okullar tatil mi 6 Ocak valilik kar tatili yaptı
ABD'de korkunç kaza! Cadde savaş alanına döndü
Kasım Süleymani'nin cenaze namazı Tahran'da kılındı
3 aylar nedir 3 aylar ne zaman başlıyor 2020 Diyanet takvimi
Ahmet Hakan'ın ekonomi yorumu Twitter'da TT oldu
Kasım Süleymani'nin kızı Trump'a seslendi : Babama rakip olamazdın