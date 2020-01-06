Meral Akşener "Suriye'de Esad ile görüşmeye hazırım"

Zaman zaman CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan alışık olduğumuz Esad çıkışı bu kez İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

Akşener, Suriye'de birçok katliama imza atarak yüzbinlerce insanın ölümüne neden olan Esad ile görüşme önerisi ortaya attı.

Ankara'da katıldığı bir toplantıda konuşan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Esad'la barışma çağrısı yaptı.

"Esad ile görüşmeye hazırım"

Akşener, şunları söyledi;

"Ben Suriye’ye gidip, Esad ile görüşmeye, bu problemi çözmeye hazırım. Türkiye’yi yeniden çırak çıkarmanın anlamı yok."