POLİTİKA

Bakan Mustafa Varank'tan yerli otomobil açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapılan ankette vatandaşların yüzde 89'unun yerli otomobili almak istendiğini belirtti.

AA Editör Masası'na konuk olan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank yerli otomobile ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yerli otomobil ile ilgili yapılan araştırma sonuçlarını paylaşan Varank, şunları kaydetti: Vatandaşlarımızın yüzde 95,4’ü bu araçları görmüş, Türkiye’nin Otomobili’nden haberdar olmuş. Projeyi destekleme oranı yüzde 97,6. Tasarımların beğenilmesini vatandaşlarımıza sormuşlar, oranı yüzde 98. Ve bu aracı satın almak isteyenlerin oranı da yüzde 89. Burada katılımcıların yüzde 50’sinin aracı var. Aracı olmayanların satın alma isteği yüzde 96,2.

Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Dünya markası olacağına inanç yüzde 90"

Türkiye’nin Otomobili’nin dünya markası olabileceğine inanma oranı yüzde 90. Bunlar müthiş rakamlar. Türkiye genelinde 1500 denek üzerinde yapılan araştırma. Yakında diğer rakamları da paylaşacaklar.

Zaten sayın Cumhurbaşkanımız bu projeyi anbean, gün gün takip ediyor. Biz de Türkiye’nin Otomobili projesini başarmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu firma kendisi bir özel teşebbüs olarak, en rasyonel, en ekonomik, en verimli kararları almak için kendileri profesyonel yönetimleriyle kararları alarak yollarına devam ediyorlar.

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