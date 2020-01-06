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Sevda Demirel cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz el ele görüntülendi

Yeğeni eşcinsel evlilik yaptığı için tepki gösteren şarkıcı Sevda Demirel, katıldığı moda programlarında adını duyurduktan sonra ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile el ele görüntülendi.

Yıllardır hayatında biri olmayan şarkıcı Sevda Demirel, gönlünü İŞte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve sonrasında ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EŞCİNSEL EVLİLİĞE ÖFKE KUSMUŞTU, BENZERİNİ KENDİ YAPTI

Abisi Karl Demirel'in oğlu Brandol Demirel eşcinsel bir evlilik yaptığı için "Homofobik değilim ama iki bıyıklı adamın evlenmesi beni derinden yaraladı. Brandol Demirel'in düğün fotoğrafları bana gelince büyük bir şok yaşadım. Gelin göreceğimi düşünüyordum ama fotoğraflarda gelin yoktu. Geçtiğimiz yaz yeğenimin bu evliliğini öğrendikten sonra dil altı ilaçları ve antidepresan kullandım. Bu benim hayatımda yaşadığım ikinci büyük travma oldu. Babam torununun bu evliliğini görse çok üzülürdü. Maalesef ahlaki değerler bozuluyor. Sapkınlığı alkışlamıyorum. Modernlik bu değil" diyerke öfke kusan Demirel, cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile aşk yaşamaya başladı.

EL ELE GÖRÜNTÜLENDİLER

Sevda Demirel ile Doruk Doğrusöz önceki akşam Harbiye'de bir mağaza çıkışı ilk kez el ele Snob Magazin objektiflerine yakalandılar. Flashların patlamasıyla kısa bir panik yaşayan sürpriz ikili sonrasında rahat tavırlarıyla dikkat çekti. Çift, ilişkileriyle ilgili sorular için "Ne söyleyelim, ne görüyorsanız o" dedi.

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