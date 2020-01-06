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Arnavutköy'de üzerine kumaş balyaları devrilen kişi öldü! O anlar kamerada

ARNAVUTKÖY'de, kamyon kasasındaki kumaş balyalarının üzerine devrildiği kişi hayatını kaybetti. Olay anı işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün İmrahor Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Nakliyecilik yapan Hasan Kütük(56), fabrikada boşaltmak üzere bir kamyon kumaş getirdi. Hasan Kütük, kumaş balyaları üzerindeki brandanın iplerini çözmeye başladı. Bir tarafın iplerini çözüp diğer tarafa geçen Hasan Kütük'ün üzerine bir anda kumaş balyaları devrildi. Olayı fark eden fabrikadaki çalışanlar, Hasan Kütük'ün yardımına koştu. Hasan Kütük, çalışanlar tarafından kumaş balyalarının altından çıkarılarak hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Hasan Kütük kurtarılamadı.

OLAY ANI KAMERADA

Kumaş balyalarının devrilme anı fabrikanın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Hasan Kütük'ün brandaların iplerini çözerek kamyonun etrafında yürümesi, kumaş balyalarının üzerine devrilmesi ve etraftakilerin onu balyaların arasından çıkarıp götürmeleri yer alıyor.

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