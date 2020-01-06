Grip olmamak için neler yapmalıyız?

Açıklanan son verilere göre dünyada her yıl yaklaşık 500 bin insan, grip nedeniyle hayatını kaybetmekte. Sağlık Bakanı Prof. Dr. Fahrettin Koca ise; gripten korunmak için ilk etapta 253 bin doz aşının dağıtıldığını, 500 bin doz aşının ise dağıtımda olduğunu ifade etti. Biz de "Grip olmamak için ne gibi tedbirler alıyorsunuz ve grip aşısı oluyor musunuz?" diye vatandaşa mikrofon uzattık...