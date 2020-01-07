Balıkesir Valiliği bir ilçede okulları tatil etti! Balıkesir hava durumu

BALIKESİR kar yağışı altında kalırken Balıkesir Valiliği Balya ilçesinde okulların tatil edilmesine karar verdi.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Balya ve çevresinde sabah başlayan kar yağışının etkisini sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, kırsal mahallelerden ilçe merkezine taşımalı sistem kapsamında gelen öğrenciler için okulların bugün tatil edildiği duyuruldu.

Balıkesir hava durumu

Balıkesir'de kar yağışı kent merkezinde yerini bugün yağmura bırakıyor. Yarın ise karla karışık yağmur etkili olacak. Meteorolojinin yayınladığı verilere göre Balıkesir'in 5 günlük hava durumu raporu şöyle:

Kaz dağlarında yol durumu

Balıkesir- Çanakkale kara yolu Kazdağları Hanlar mevkisinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Kazdağları'nın Hanlar ve Deve Boynu mevkilerinde dün sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor. Jandarma ekipleri kar lastiği ve zinci olmayan araçların geçişine izin vermiyor. Balıkesir'den Çanakkale'ye çift yönlü ulaşımın gün boyu kontrollü sağlandığı kara yolunda sürücüler zaman zaman zor anlar yaşadı.

Akşam saatlerinde ise buzlanma nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kar lastiği ve zinciri olmayan araçlar yolda kaldı.

Mahsur kalan araçlar Edremit Belediyesine ait kamyonet ve greyder yardımıyla kurtarıldı. Karayolları 141. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de gün boyu buzlanan yolda tuzlama ve küreme çalışması yaptı.

Edremit’ten Yenice istikametine giden Kemal Öztürk, kar yağışı nedeniyle yolda güçlükle ilerledikleri söyledi. Ali Çetin de yolda kaldıkları için araca zincir takarak ilerleyeceklerini ifade etti.